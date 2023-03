Nuovo software 3.2 per l'Audi Q4-etron

Arriva il nuovo software 3.2 per le Audi Q4 e-tron e Q4 e-tron Sportback. Presente nei modelli 2023, verrà fornito anche alle vetture costruite in precedenza.

Tra le nuove funzionalità troviamo gli aggiornamenti software over-the-air, e la possibilità di pianificare un percorso ed inviarlo tramite l'app myAudi alla vettura. Inoltre, consente la personalizzazione delle luci ambientali e delle immagini di sfondo del display centrale dalla stessa applicazione, con la quale è possibile localizzare la posizione dell'auto, pianificare le ricariche per sfruttare gli orari con tariffe a basso costo, e riscaldare o rinfrescare l'abitacolo prima del viaggio.

Il nuovo software favorisce una maggiore potenza di ricarica in corrente continua, fino a 135 kW, e permette di optare per la funzione di protezione della batteria, che limita automaticamente la ricarica all'80%.

Può anche abilitare la funzione Plug & Charge con pagamento automatizzato, che avvia la ricarica, dove il servizio è attivo, senza l'ausilio di card o applicazioni, semplicemente collegando il cavo alla vettura. Infine, consente di usufruire dell'assistente virtuale Amazon Alexa per ascoltare musica, ricevere le ultime notizie e compiere altre azioni.