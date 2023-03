Le modalità di guida di Renault Austral a suon di 'musica'

Con il sistema Multi-Sense, il nuovo Renault Austral punta alle 'emozioni' del conducente. La tecnologia adottata dal nuovo arrivato in casa Renault, è infatti quella che permette di cambiare il comportamento del veicolo e l'atmosfera a bordo, in funzione di tre modalità come Sport, Eco e Normal.

Per quanto riguarda il comportamento, il sistema Multi-Sense agisce su servosterzo, controllo dinamico della guida e reattività del motore e della trasmissione. Ad esempio, in modalità Sport, lo sterzo è più rigido mentre il motore e la trasmissione sono più reattivi ai comandi. Per quanto riguarda l'atmosfera, il sistema modifica anche i colori e le luci dell'abitacolo e, a seconda dei veicoli, può anche avere un impatto sul suono motore.

Combinando le emozioni del sistema Multi-Sense con le sensazioni di guida del 4Control, i tecnici Renault hanno moltiplicato gli effetti delle due tecnologie. "Abbiamo notato - hanno commentato dalla casa francese - che la gente ci chiedeva più personalizzazione". Un aiuto, in questa direzione, è arrivato dalla musica e in particolare da uno dei tecnici che lavoravano al sistema.

"Stavo lavorando in cucina - ha raccontato il diretto interessato - quando mi è venuta un'idea pensando a Star Wars.

Quando si passa alla velocità della luce, si spinge progressivamente il cursore e la macchina comincia a muoversi progressivamente". Il frutto di queste riflessioni tra musicali e spaziali ha portato all'associazione dei sistemi 4Control Advanced e Multi-Sense Advanced su Nuovo Renault Austral, per offrire al conducente un'esperienza di guida estremamente precisa e più personalizzata che mai.

Con il pulsante Multi-Sense, accessibile direttamente dal volante, il conducente può scegliere una delle tre modalità di guida offerte dal sistema OpenR Link: Sport, Eco e Normal.

Queste tre modalità procurano per default sensazioni ottimizzate dagli ingegneri di Renault. Fino a qui non ci sono differenze rispetto a quanto già offriva la generazione precedente.

È a questo punto che si rivela tutta la potenza combinata delle versioni Advanced. Per accentuare, oppure smorzare, le emozioni provocate dai settaggi di base, si può ricorrere all'inedita barra di intensità graduata da 1 a 13 disponibile sul touchscreen OpenR, regolando in tempo reale il comportamento dell'auto. Proprio come si fa per regolare il volume della musica sull'amplificatore, giocando tra i bassi e gli alti.