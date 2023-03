Lamborghini, monoscocca in carbonio per la LB744

Mancano poche settimane al debutto di quello che sarà il primo High Performance Electrified Vehicle V12 ibrido plug-in di Lamborghini, chiamato LB744, sarà costruito su un nuovo telaio di ispirazione aeronautica. La nuova base, denominata monofuselage, oltre a una monoscocca in fibra di carbonio multi-tecnologia, vanta anche il telaio anteriore in Forged Composites, materiale speciale composto da carbonio in fibra corta in bagno di resina, brevettato e utilizzato da Lamborghini dal 2008.

In questo modo ne beneficerà la rigidezza torsionale, la leggerezza, e la dinamica di guida della LB744, che sarà la prima supersportiva equipaggiata con una struttura frontale totalmente in fibra di carbonio. Il monofuselage della LB744 è più leggero del 10% rispetto al telaio della Aventador.

Mentre la rigidezza torsionale, di 40.000 Nm/°, è stata incrementata del 25%.

Inoltre, la struttura anteriore consente un risparmio di peso del 20% se confrontata con quella precedente in alluminio. La LB744 introduce anche la soluzione del rocker ring, un unico componente ad anello in CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic) che rappresenta la struttura portante della vettura e abbraccia gli elementi realizzati in Forged Composite come la vasca, il parafiamma e il montante A.

Il telaio posteriore, invece, vede la presenza di leghe di alluminio altoresistenziali, con due importanti fusioni cave nella zona duomo posteriore.