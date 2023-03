ZF punta su software cubiX per dinamica e comfort

Dalla guida attiva al comfort, con il nuovo software cubiX firmato ZF. Il sistema è pensato per controllare tutti i sistemi dello chassis e garantire accelerazione e frenata armoniose, sterzo preciso e ammortizzatori bilanciati.

All'inizio del 2023, i primi veicoli di serie che montano il nuovo software ZF cubiX hanno cominciato a circolare sulle strade. Il Suv elettrico Lotus Eletre del Gruppo Geely è stato consegnato ai primi clienti a febbraio, mentre dalla metà dell' anno, il veicolo sarà disponibile in Europa. Il software di ZF controlla tutte le funzioni dello chassis, come i freni, lo sterzo attivo dell'assale anteriore e posteriore e gli stabilizzatori attivi del rollio, oltre alla trazione elettrica della nuova auto sportiva. Sono in programma ulteriori avvii produttivi software ZF a partire dal 2023.

"Con la prima produzione di serie del nostro software cubiX - ha commentato André Engelke, head of the vehicle motion control system house di ZF - dimostriamo la nostra notevole competenza di sistema nella dinamica dei veicoli software-defined. Siamo in grado di controllare in maniera coordinata la dinamica longitudinale, laterale e verticale del veicolo secondo le specifiche di Lotus".

Il software cubiX ottimizza il comportamento di guida in un'ottica di comfort, dinamica ed efficienza e costituisce anche la base per i sistemi di assistenza alla guida. Il primo prodotto software puro di ZF offre una piattaforma compatibile con diversi attuatori, come gli ammortizzatori, i freni o lo sterzo dell'asse posteriore, indipendentemente dal produttore o dal modello specifico.

Questa particolarità offre ai produttori la flessibilità di utilizzare diverse serie di modelli con la stessa piattaforma di controllo senza ulteriori sforzi per l'integrazione. I futuri aggiornamenti o sviluppi del software potranno essere eseguiti over-the-air, cioè in modalità wireless, senza recarsi in officina. In questo modo, il software rimane aggiornato per tutta la vita del veicolo, consentendo di aggiungere ulteriori funzioni anche dopo la consegna al cliente.