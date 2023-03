Dettagli che fanno la qualità sul Nuovo Renault Austral

Nel programma qualità dedicato da Renault al Nuovo Austral, anche i dettagli fanno la differenza.

Ogni singolo dettaglio è stato infatti passato al vaglio per raggiungere un alto livello di prestazioni, compreso il poggiamano centrale che su Austral è stato rivoluzionato nel sul concetto, attraverso un meccanismo scorrevole e dotato di un sistema che lo rende piacevole da maneggiare.

Se salendo a bordo di Nuovo Austral si è immediatamente colpiti dell'abitacolo high-tech e dal display OpenR che si accende al suono della sequenza di benvenuto, ci si trova anche a soffermare lo sguardo su un elemento di design che contribuisce alla raffinatezza generale. Si tratta un poggiamano ergonomico e scorrevole, che permette di usare comodamente il display multimediale e i comandi a tastiera situati nella parte inferiore.

I tecnici Renault deputati alla qualità dell'abitacolo, per ogni nuovo modello della gamma Renault, devono stare attenti alla coerenza e all'armonia tra i vari elementi della carrozzeria e dell'abitacolo, controllare la qualità dei materiali, supervisionare il passaggio dalla progettazione alla realizzazione, verificare la qualità di giochi e parti affioranti, accertarsi della facilità d'uso dei vari elementi mobili, ma anche fare in modo che questi ultimi procurino sensazioni piacevoli quando utilizzati dagli utenti.

"Abbiamo lavorato su tutti gli elementi mobili di Nuovo Austral - hanno commentato dal reparto specifico - ma se dovessimo citarne uno, sceglieremmo il poggiamano scorrevole.

Avevamo un magnifico elemento di design multifunzionale sulla consolle centrale, ma spostarlo non suscitava particolari emozioni. Con il responsabile del Design Interno, abbiamo quindi riflettuto su come rendere più attrattivo il suo utilizzo".

La risposta è stata quella di accompagnare il movimento del poggiamano con una cremagliera e con il suono associato. Uno dei tecnici, amante degli orologi, si è ritrovato ad avere al polso un esempio perfetto del suono a cui pensava. "L'orologio che uso per fare sport - ha commentato il designer - ha una lunetta a cricchetto e, quando l'ho girata, ho sentito il suono a cui pensavo per il sistema scorrevole del poggiamano di Austral. Un bel suono, di grande qualità, che rimanda al mondo dell'orologeria, dell'artigianato di precisione".

È così che tredici tacche uniformemente distanziate sono state associate al meccanismo scorrevole, su tutta la corsa del poggiamano, per dare all'utente la sensazione di una regolazione millimetrica con un effetto sonoro di qualità.