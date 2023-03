Ford Usa brevetta sistema che risolve problema rate scadute

Negli Stati Uniti dove la pratica del leasing ai privati è molto diffusa, questa pratica - davvero antipatica dal punto di vista dell'utilizzatore dell'auto - si chiama 'repossessing' parola che tradotta letteralmente indica l'azione da parte del proprietario (banca, società di leasing o dealer) per riappropriarsi del veicolo dopo che non è stato pagato un certo numero di rate.

Evitare quello che tanti utenti Usa considerano un vero e proprio 'rapimento' della propria auto e che è invece del tutto legale, con differenze di procedura fra Stato e Stato, sarà sempre più difficile in futuro, così come fa immaginare un brevetto depositato da Ford e di cui da notizia The Drive.

Un documento registrato all'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (Uspto) descrive infatti in dettaglio un sistema di ''repossessing' che sfrutta i sistemi digitali del veicolo, la sua connessione con il web e - nel caso sia munito di guida autonoma - la capacità di spostarsi da solo, in questo caso magari per uscire dal vialetto di casa e sistemarsi in una migliore posizione per essere caricato sul carro attrezzi.

Secondo il brevetto Ford le azioni di disturbo nei confronti del cliente debitore possono essere semplici, ma sicuramente esasperanti, come disabilitare alcune funzioni del veicolo come l'aria condizionata, il controllo della velocità di crociera, i sedili elettrici, gli alzacristalli elettrici o la radio. Altro metodo è descritto nel documento è la riproduzione di suoni irritanti e incessanti attraverso il sistema stereo per poi passare a limitare le funzioni per accedere a bordo del veicolo.

La domanda di brevetto descrive dettagliatamente anche i passaggi che verrebbero eseguiti via infotainment prima di attivare un recupero automatico, come messaggi inviati al proprietario con l'elenco dei pagamenti scaduti (concedendo quindi un periodo di tempo supplementare) o il riconoscimento di eventi imprevisti come l'essere ricoverati in ospedale o l'essere fuori dal Paese.

E si prevede che l'implementazione di questa funzione di dialogo digitale creditore-debitore possa dare alle persone con difficoltà finanziarie di elaborare in tempo reale e senza doversi recare in un ufficio un piano di pagamento personalizzato.