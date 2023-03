Per Renault Austral un abitacolo a prova di tatto

Un'esperienza a prova di esperti, per l'abitacolo del nuovo Renault Austral. Per l'ultimo Suv arrivato in famiglia, Renault ha infatti pensato di offrire un'esperienza speciale a livello di abitacolo, grazie a texture e materiali accuratamente scelti e controllati nei laboratori del Technocentre di Guyancourt.

È lì che i responsabili del panel sensoriale di Renault riuniscono gli esperti tattili per convalidare la conformità dei materiali con cui sono rivestiti gli interni dei veicoli. Per soddisfare tutte le preferenze dei clienti, che si tratti di avere volante e braccioli piacevoli al tatto, sedili confortevoli o una plancia con un rivestimento sufficientemente schiumato, si ricorre ad uno strumento di misura insolito, originale e fedele alle specifiche, ovvero l'essere umano.

Nell'edificio Laboratori del Technocentre di Guyancourt, c'è infatti un laboratorio che racchiude il futuro dei prossimi abitacoli Renault. È qui che sono disposte sul tavolo decine di campioni di tessuti e componenti in attesa di essere analizzati.

I materiali sono classificati in base a dodici criteri, usando uno strumento appositamente creato da Renault nel 2004, il Sensotact. Per Nuovo Austral, il Sensotact ha contribuito alla scelta del materiale con cui sostituire la pelle del volante, ma anche dei materiali usati per sedili, plancia e braccioli.

Lavorare sul tatto è fondamentale per la qualità percepita del veicolo. Tutti i comandi sono dati agendo con le mani e le dita. Il contatto deve quindi essere piacevole per offrire un'esperienza di guida perfetta. La conformità dei singoli componenti che entrano in contatto con il conducente, come il volante, la plancia, la leva del cambio, i braccioli e la fascia della porta, è convalidata dagli esperti tattili usando lo strumento di riferimento sensoriale di Renault, il Sensotact.

La valutazione tattile può essere influenzata da tanti fattori, come il fatto di lavarsi le mani o i cambiamenti ormonali, senza tuttavia cambiare i risultati, dato che, in ogni valutazione, il componente è confrontato con lo strumento Sensotact. I valori sono pertanto sempre rigorosamente gli stessi e ciò permette di ottenere una media, una deviazione standard e un calcolo statistico per stabilire il valore tattico intrinseco del componente.

Per il Nuovo Renault Austral è stato chiesto agli esperti di compiere una missione speciale, ovvero convalidare il nuovo materiale del volante, un tessuto plastificato, per trovare un'alternativa alla pelle. Anche gli altri componenti dell'abitacolo di Renault Austral sono stati testati nelle 18 sessioni di valutazione organizzate in laboratorio. Ogni sessione comporta per il panelist una valutazione di 15-20 minuti.