Un cuore ibrido e tecnologico per Renault Austral

Un cuore tecnologico che pulsa anche in versione full-hybrid, per il nuovo Renault Austral.

Pensata e realizzata come un vero concentrato di innovazioni, la tecnologia E-Tech Hybrid, sviluppata e brevettata dall'ingegneria Renault, mantiene la sua ingegnosa architettura e scende in campo anche per il nuovo Suv arrivato in famiglia.

La tecnologia è quella che associa un motore termico, due motori elettrici, ossia un motore di trazione e-motor e un generatore ad alta tensione di tipo Hsg (High-Voltage Starter Generator) che garantisce l'avviamento del motore termico, le cambiate e la ricarica della batteria, oltre ad una batteria centrale di trazione ed una trasmissione automatica smart multi-mode con innesto a denti.

La motorizzazione E-Tech Hybrid di Nuovo Austral è alimentata da un nuovo motore turbo benzina 3 cilindri 1,2 litri da 96 kW, con 205 Nm di coppia, associato ad un motore elettrico più potente, dotato di maggior coppia (50 kW e 205 Nm) e ad una batteria agli ioni di litio di maggior capacità (2 kWh / 400 V).

Il risultato è un'esperienza di guida che associa dinamismo ed efficienza. Le partenze sono sempre in elettrico, dinamiche e lineari, mentre i vuoti di accelerazione in fase di cambiata vengono attenuati e le cambiate sono fluide, senza cali di coppia. Il motore termico, in questo modo, funziona sempre ad un regime di resa ottimale.

La frenata rigenerativa che si attiva automaticamente in fase di decelerazione o frenata, associata alla forte capacità di autoricarica delle batterie agli ioni di litio e alla resa del sistema E-Tech, ottimizza i consumi. Diventa possibile circolare in città in modalità 100% elettrica fino all'80% del tempo, con una riduzione dei consumi che può arrivare fino al 40% rispetto ai motori termici in ciclo urbano, senza cambiare le proprie abitudini.

Grazie alla gestione intelligente della trasmissione, i motori elettrici e termico vengono sollecitati automaticamente per fornire la miglior reattività per una guida dinamica, ottimizzando i consumi. Dotato della nuova motorizzazione E-Tech Hybrid, il nuovo Austral vanta consumi ed emissioni di CO2 a partire da 4,5 l/100 km e 102 g/km di CO2.