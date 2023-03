Maserati GranTurismo, equilibrio dei contrasti in abitacolo

Ripercorrendo la strada tracciata con la supersportiva MC20 e con il suv Grecale, per le varianti della nuova GranTurismo (Folgore compresa) Maserati ha definito il look e il volume degli interni ispirandosi alla filosofia del Balance of the Opposites cioè dell 'equilibrio dei contrasti.

In GranTurismo tutto è votato alla funzionalità: l'aspetto degli interni è ispirato all'idea di un design puro, contemporaneo ed emozionale, dove trovano posto le nuove tecnologie. L'assenza della leva del cambio permette di sfruttare lo spazio con una serie di utili vani di grande impatto visivo. Il tunnel centrale liberato da ogni ingombro (tutti i comandi sono digitali) è una celebrazione dei materiali di alta qualità.

Come in tutte le Maserati Il layout è quello di una vera sportiva, con pannelli porta dal disegno molto dinamico (spicca come nella MC20 la presenza del pulsante per l'apertura elettrica) e una divisione del colore che enfatizza il disegno della plancia. La parte superiore che è sottile e leggera che sembra volare su quella principale valorizzata dalle lavorazioni dei materiali che caratterizzano i diversi allestimenti.

Nella definizione dell'interior design di GranTurismo, il segno grafico è ispirato al territorio, e reinterpreta l'architettura e gli stilemi dell'artigianato italiano in chiave innovativa.

Non si tratta di un semplice decoro, ma di ricerca e sperimentazione volti che sono volti - come dimostra efficacemente Folgore - ad esprimere le diverse anime di Maserati, attraverso la scelta di materiali, lavorazioni e cromie diverse. L'unicità dei materiali e delle lavorazioni presenti nella GranTurismo sono l'espressione dell'engineered craftsmanship, ovvero la tradizione artigliale italiana in dialogo con le innovazioni tecnologiche. Anche in GranTurismo la ricerca e la cura maniacale dei dettagli, tipiche del modelli del Tridente, fanno la differenza.

Tutto quello che si tocca all'interno dell'abitacolo è 'real material' in modo da creare una sensazione di assoluta armonia. I sedili sono indiscutibilmente sportiv ma comod. Dispongono di poggiatesta integrati e riprendono le lavorazioni della plancia anche sullo schienale. Sono costruiti su un telaio leggero per recuperare peso. Anche le poltroncine posteriori ricalcano il look di quelle anteriori e offrono due posti reali ed estremamente comodi.

In particolare la versione !00% elettrica Folgore è disponibile con due varianti di interni: una di tonalità chiara e una scura. La variante chiara Ice/Denim, con cuciture Ice e la variante scura, con rivestimenti Neri e cuciture a contrasto in colorazione rame. Per gli inserti presenti sui sedili, sul soffitto e sui montanti è stato scelto l'Econyl, un elemento inedito dall'estetica unica.

Si tratta di un nylon riciclato ottenuto tramite il recupero, tra l'altro, delle reti da pesca abbandonate che inquinano i mari. E che è un esempio di circolarità - potenzialmente all'infinito - della materia. Econyl ha una molto opaca, che ricorda il tessuto della muta dei sommozzatori (bodysuit) e che combinata alla lavorazione laser, è utilizzato per Folgore con un disegno parametrico che esprime un dinamismo naturale, una 'controlled performance'.

Lo stesso dinamismo valorizza plancia e pannelli, attraverso la tecnologia di stampa ad alta frequenza della pelle, una lavorazione mutuata dalla pelletteria di alta gamma, che Maserati per prima offre su una vettura. A sottolineare l'unicità della versione Folgore, gli interni presentano una primizia mondiale: un'innovativa lavorazione laser dona ai rivestimenti della plancia e alla parte interna delle portiere un carattere esclusivo, unico nel mercato.

Altra unicità di GranTurismo, Folgore compresa, è il nuovo volante che porta la sportività a un livello superiore. I pulsanti Start/Stop e Drive Mode Control sono integrati al centro. Gli inserti sono in nero lucido e le cuciture sono intonate al colore del pellame. I dettagli cromati sottolineano il particolare ad ugola - segno distintivo di Maserati - della terza razza.

Il volante è disponibile in due varianti di colore: Nero e Denim, quest'ultimo esclusivo e legato agli interni del medesimo colore disponibili sulla versione Folgore. I paddle al volante - che in Folgore servono alla gestione della frenata rigenerativa sono disponibili di serie in alluminio scuro satinato.