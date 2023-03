Racing Force raddoppia sede produzione caschi nel Bahrein

Racing Force Group, società leader nel settore dei prodotti per la sicurezza negli sport motoristici, in partnership con il Bahrain International Circuit, ha annunciato un progetto di espansione per la sede della propria società controllata "Racing Force International" a Sakhir nel Bahrain, con l'obiettivo di soddisfare la crescente domanda di caschi Bell Racing nel mercato globale del motorsport.

Il progetto prevede infatti la costruzione di un secondo piano per l'attuale complesso, portandone la superfice totale da 7000 a 12000 metri quadrati, con una estensione nell'ordine del 60%. I lavori saranno completati entro la fine del 2023, dando a Racing Force Group l'opportunità di raddoppiare la capacità di produzione 2022 del brand Bell Racing, sia per quanto riguarda l'ordinaria gamma di caschi da competizione sviluppati per tutte le discipline automobilistiche, sia per quanto riguarda i Bell Mini Helmets collezionabili, che riproducono in scala 1:2 i modelli utilizzati dalle stelle del Campionato del Mondo FIA di Formula 1 e del World Rally Championship.

Adiacente al Bahrain International Circuit (BIC), la sede di Racing Force Group a Sakhir ospita il centro di produzione e di ricerca e sviluppo per il marchio Bell Racing.

"Questa iniziativa rientra nella nostra strategia di rafforzamento di tutti i marchi di Racing Force Group, in quanto aumenteremo ulteriormente la quota dei caschi Bell Racing nelle principali serie automobilistiche, quali Formula 1, WRC, Formula E, IndyCar e NASCAR Cup Series, e sul mercato dei piloti amatoriali - ha dichiarato Paolo Delprato, CEO di Racing Force Group- . Dall'acquisizione di Bell, avvenuta nel 2019, abbiamo raddoppiato la produzione di caschi e puntiamo a replicare questa percentuale di crescita con l'ampliamento della sede. Il boom di appassionati di motorsport a cui stiamo assistendo, anche fra le nuove generazioni, sta inoltre permettendo ai nostri Bell Mini Helmets di diventare un prodotto merchandising di successo, su cui crediamo fermamente".