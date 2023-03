Un display Continental riconosce il volto del conducente

Un display con sistema di identificazione del conducente e che integra una telecamera per la misurazione dei parametri biometrici, per proteggere dai tentativi di furto d'auto. L'innovativo sistema è quello presentato da Continental e frutto della collaborazione con il partner trinamiX, consociata interamente controllata da Basf Se.

Il dispositivo è composto da un display con sistema di identificazione del conducente, che integra una telecamera per la misurazione dei parametri biometrici. Il nuovo display è stato presentato per la prima volta in Europa in occasione del Mobile World Congress 2023 che si chiude oggi a Barcellona.

Il display con sistema di identificazione del conducente è il primo display al mondo nel settore auto destinato agli spazi interni del veicolo che consenta l'autenticazione contactless con alti livelli di sicurezza e permetta di prevenire tentativi di frode e furto.

La funzione è quella già nota a tutti gli utenti che utilizzano il riconoscimento facciale su smartphone e che, ora, inizia a farsi strada anche sui veicoli a motore. Grazie a questa soluzione, Continental e trinamiX, azienda leader nelle soluzioni biometriche, portano l'interazione tra conducente e veicolo ad un nuovo livello.

La tecnologia garantisce elevata protezione dell'auto in quanto il veicolo può essere avviato solo una volta completata l'autenticazione della persona alla guida. Il sistema può risultare particolarmente pratico ad esempio nel caso di pagamenti digitali tramite display per operazioni di rifornimento, parcheggio o pagamento dei pedaggi, ma anche nel caso di noleggio del veicolo. La tecnologia può essere utilizzata anche per i pagamenti in App store o per l'accesso ai servizi digitali.

La telecamera integrata, inoltre, può essere utilizzata per monitorare il livello di attenzione del conducente al fine di prevenire situazioni potenzialmente pericolose quali condizioni di affaticamento al volante.

"L'identificazione sicura degli utenti alla guida del veicolo - ha commentato Philipp von Hirschheydt, head of the user experience business area di Continental - rappresenta una funzione sempre più importante sui veicoli di prossima generazione. Il nostro display con sistema di identificazione del conducente fissa nuovi standard in materia di sicurezza e comfort".