Audi introduce un app store e punta alla digitalizzazione

A partire dall'estate 2023 Audi introdurrà un app store su alcuni modelli della gamma dotati della più recente evoluzione della piattaforma d'infotainment Mib 3. L'iniziativa muove nella direzione di una sempre maggiore digitalizzazione delle vetture, all'interno della quale Audi sta integrando a bordo di alcuni modelli un appstore nativo.

Il requisito tecnico per quest'innovazione consiste nell'upgrade del sistema d'infotainment Mib 3 mediante un componente elettronico aggiuntivo, ovvero un modulo hardware Audi delle dimensioni di una chiavetta Usb, caricato con un sistema operativo open-source, che consente l'accesso in vettura alle app di terzi.

"Audi - ha dichiarato Oliver Hoffmann, membro del board per lo sviluppo tecnico di Audi AG - è il primo brand del Gruppo Volkswagen a introdurre il nuovo store per applicazioni realizzate da provider esterni. Quest'innovazione, sviluppata da Cariad, permette ai clienti dei quattro anelli di fruire di aggiornamenti software regolari oltre che di un superiore livello di personalizzazione dell'infotainment".

Grazie al nuovo app store, i clienti Audi avranno accesso a un'ampia gamma di applicazioni scaricabili direttamente nell'Mmi, indipendentemente dal ricorso allo smartphone. Al momento sono disponibili app appartenenti alle seguenti categorie: musica, video, giochi, navigazione, parcheggio, ricarica, meteo e notizie.

La sezione musica, ad esempio, include app quali Amazon Music e Spotify. Lo store si amplierà costantemente grazie all'aggiunta di nuove app. Accedere sarà possibile attraverso una schermata dedicata dell'Mmi. Una volta selezionata l'applicazione desiderata, questa viene integrata nell'Mmi stesso e può essere utilizzata in modo sicuro anche durante la guida.

Il nuovo app store sarà disponibile in Europa per alcuni modelli dotati della più recente evoluzione della piattaforma d'infotainment Mib 3, in particolare Audi A4 e A5, ma anche Audi Q5, A6 e A7 Sportback, oltre ad A8, Q8 e-tron e e-tron GT, per poi essere esteso a ulteriori vetture nel corso del 2023.