Maserati GranTurismo, tecnologia esalta esperienza a bordo

La nuova Maserati GranTurismo, sia nella variante elettrica Folgore che nelle versioni con motori termici Modena e Trofeo, compie un balzo in avanti dal punto di vista della esperienza di guida e di viaggio e in particolare di ciò che la tecnologia mette al servizio del rapporto tra uomo e macchina. Elemento centrale è il digital cockpit, le cui interfacce - costituite da touchscreen da 12.3 e 8.8 pollici - sono letteralmente ‘cucite’ intorno al conducente per offrire emozioni e prestazioni senza eguali. I due display, uno centrale e uno definito ‘comfort’ perché controlla l’ambiente interno, sono posizionati ergonomicamente per facilitare l'accesso agli azionamenti e non essere di ostacolo per le gambe. Grazie alla funzionalità digitale i controlli del clima sono più semplici e più rapidi. Si avvalgono di comandi gestuali rapidi, unici per Maserati, che consentono di regolare temperatura e velocità delle ventole istantaneamente e senza distogliere lo sguardo dalla strada. Anche il cruscotto è digitale e si avvale di un display da 12.2 pollici che è un riferimento nel mercato per intuitività, facilità di configurazione e qualità grafiche.

La cura dei dettagli è unica nel segmento con elementi grafici raffinati e personalizzabili. Per Maserati GranTurismo sono previsti quattro diversi layout - Classic, Evolved, Relaxed e Corsa - con quest’ultima che si attiva automaticamente quando viene inserito il Drive Mode Corsa. Arricchiscono la configurazione del cruscotto digitale i numerosi widget funzionali, impreziositi da grafiche eleganti. L’head-up-display riconfigurabile di Maserati GranTurismo è una funzionalità rara nel segmento: minimizza le distrazioni alla guida proiettando direttamente sul parabrezza informazioni chiave come velocità, mappe e indicazioni stradali. Quello delle Maserati è l'orologio auto più amato di sempre.

Ora quest'icona del passato viene trasportata nel futuro e reinterpretata in modo moderno e funzionale come ‘digital clock’. E’ anche riconfigurabile con diverse funzionalità con 3 grafiche (Classic, Design e Sport), 4 animazioni dinamiche (bussola, misuratore della forza G, acceleratore, e cronometro) e pop-up contestuali, come il collegamento dello smartphone via Bluetooth, l’avvio della ricarica wireless del telefono e le funzionalità legate alla gestione della ricarica (per Folgore). Gli utenti possono anche interagire con il Digital Clock grazie al comando vocale ‘Hey Maserati’, con il quale si attiva l'assistente vocale ed è possibile impartire velocemente comandi su clima, media, navigazione e telefono. Unico per il segmento - e già amato dai clienti della super-sportiva Maserati MC20 - lo specchietto retrovisore di GranTurismo può essere facilmente trasformato in un display che trasmette le immagini della telecamera posteriore.

Ciò incrementa la visibilità per il conducente, anche nelle manovre più difficili. Spicca nella GranTurismo il sistema operativo che conta su un software più agile e ricco di funzionalità, come raramente s’incontra in una vettura granturismo. Il sistema Maserati Intelligent Assistant (Mia). Offre fluidità e reattività senza eguali ed è stato ottimizzato per conferire all'esperienza digitale dinamicità e raffinatezza grafica senza paragoni nella categoria. Tra l’altro Mia si evolve autonomamente nel tempo grazie ad aggiornamenti software via internet, esattamente come gli smartphone, migliorandosi ed arricchendosi ontinuamente di funzionalità. Il sistema Maserati Intelligent Assistant permette di impostare fino a 5 distinti profili utente, ciascuno abbinato alle preferenze individuali per clima, stazioni radio e media, navigazione, posizione sedili, regolazioni specchietti retrovisori.