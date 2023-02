Brembo: nuovi freni personalizzati per le scuderie Formula 1

Brembo ha realizzato nuovi sistemi frenanti personalizzati per le scuderie che partecipano al campionato del mondo di Formula 1 che, per la stagione 2023, prende il via dal Gp del Bahrain, con la gara in programma il weekend del 3-5 marzo.

Grazie all'esperienza accumulata in 48 stagioni di Formula 1, nel corso delle quali le monoposto con freni Brembo hanno conquistato ben 27 campionati del mondo piloti, 32 campionati del mondo costruttori e trionfato in 485 Gran Premi, il gruppo Brembo, oltre ad aver realizzato nuovi sistemi frenanti personalizzati per ciascuna scuderia, fornirà anche la gran parte delle monoposto tra materiale idraulico (pinze, pompe e unità by-wire) e componenti di attrito (dischi e pastiglie in carbonio).

Contestualmente all'avvio del mondiale di Formula 1 Brembo ha deciso di lanciare una rivisitazione dello storico logo Brembo Racing e la nuova campagna pubblicitaria. Il logo si rinnova con un nuovo lettering più semplice e moderno e aggiungendo la desinenza 'racing' in un font dai tratti contemporanei. Turning Passion into Performance è invece il payoff della nuova campagna pubblicitaria incentrata sulla leadership di Brembo nel Motorsport.