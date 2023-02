Cerchi in alluminio riciclato per la Mini Cooper Se Cabrio

L'economia circolare ancora protagonista per il BMW Group, che farà della nuova Mini Cooper Se Cabrio il primo modello di serie ad essere prodotto con cerchi in lega realizzati interamente con alluminio riciclato.

"In qualità di produttore premium - ha dichiarato Nicolai Martin, senior vice president Development Automated Driving - teniamo in considerazione la sostenibilità dei processi di sviluppo fin dalle prime fasi. I cerchi in lega leggera della quattro posti scoperta completamente elettrica, sono un ottimo esempio di utilizzo sostenibile delle risorse e rappresentano un'importante passo in avanti sulla strada dell'economia circolare per il Bmw Group".

I primi cerchi in lega leggera in alluminio 100% riciclato per un veicolo di serie sono realizzati collaborazione con il produttore di cerchi Ronal. L'uso di alluminio riciclato non solo preserva le materie prime, ma elimina anche il processo di elettrolisi, particolarmente dispendioso in termini energetici e normalmente necessario per produrre leghe leggere.

Non sono solo i cerchi in lega della nuova Mini Cooper SE Cabrio, però ad essere stati concepiti in modo sostenibili, quanto piuttosto l'intera auto ad essere stata completamente ripensata in termini di sostenibilità. La combinazione di ruote leggere realizzate al 100% in alluminio riciclato con inserti in vero metallo ottimizzati dal punto di vista aerodinamico e una calotta centrale dal design innovativo, offre un punto di forza che distingue il modello.