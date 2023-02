Debutta nella gamma Continental il CrossContact H/T

Si chiama CrossContact H/T, il nuovo pneumatico estivo di Continental che andrà a prendere il posto in gamma del ContiCrossContact LX2. Pensato per gli automobilisti che viaggiano su strade asfaltate e non, e su percorsi sterrati, il CrossContact H/T è contraddistinto dalla sigla M+S, con cui sottolinea la sua propensione anche al fuoristrada, e presenta un un design particolarmente robusto, performante e confortevole.

Lo pneumatico in questione verrà prodotto in 43 misure, sarà disponibile per cerchi che vanno da un diametro 15 pollici a 21 pollici, ed avrà omologazioni fino a 270 km/h. In questo modo potrà essere montato su diverse auto di marchi differenti, anche su Suv e 4x4 meno diffuse nel Vecchio Continente, come la Ford F-150, e la Chevrolet Silverado.