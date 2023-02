Ford Mustang Mach-e, arrivano batterie più resistenti e meno care

Ford nel corso dell'anno introdurrà le batterie al litio ferro fosfato (LFP) nella gamma della Mustang Mach-E venduta in Europa. Si tratta di una tecnologia che consente di ridurre la dipendenza da minerali critici come il nichel e il cobalto Inoltre, in base a quanto dichiarato da Ford, le batterie LFP sono molto resistenti, e tollerano ricariche più frequenti e più rapide. Ma non è tutto, perché questa tecnologia consentirà di contenere e ridurre i prezzi delle auto elettriche.

La casa dell'ovale blu ha annunciato che sta investendo 3,5 miliardi di dollari per costruire il primo impianto di batterie LFP nel Michigan, che aprirà nel 2026. Nel frattempo, questa tipologia di batterie arriverà anche sulla F-150 Lightning nel 2024, con l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa per i clienti.