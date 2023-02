Michelin amplia gamma pneumatico all season CrossClimate

Con le nuove misure da 21 e 22 pollici Michelin amplia l'offerta di pneumatici quattro stagioni CrossClimate 2, raggiungendo anche i possessori di suv di medie e grandi dimensioni. Adatte tanto a un impiego estivo quanto a un utilizzo con climi rigidi e neve, le coperture della Casa transalpina puntano sulla versatilità di utilizzo, oltre che sulla sicurezza e la proverbiale durata chilometrica del Bibendum, per consolidare la leadership in Italia tra le 'all season'.



Versatilità testata in una prova su strada in Valtellina, alla guida di una Jeep Renegade 4xe ibrida, passando in pochi minuti dai 211 metri di altitudine e i 15 gradi di Mantello ai -3 gradi di Bagni di Masino, a poco meno di 1.200 metri.

Precise in inserimento di traiettoria, poco rumorose, sicure in presa e in frenata, anche con fondo imbiancato, le CrossClimate 2 hanno confermato nel breve test su strada di montagna quelle caratteristiche di adattabilità che sono alla base del loro successo. Negli sprazzi di percorso con neve, il grip e la direzionalità si sono confermati all'altezza delle aspettative generate dalla marchiatura M+S, accompagnata dalla certificazione del fiocco di neve all'interno della montagna a tre picchi. I tratti percorsi in modalità elettrica hanno permesso di apprezzarne la contenuta rumorosità di rotolamento.

Lanciata nel 2021, la seconda generazione del CrossClimate si articola oggi su quattro linee di prodotto, di cui due dedicate agli automobilisti e due all'utenza professionale e da diporto.

Alla proposta iniziale, pensata per equipaggiare auto piccole, medie, compatte e crossover, se ne è affiancata dal 2022 una seconda, denominata CrossClimate 2 Suv, sviluppata per incontrare le esigenze di chi guida una sport utility. Ci sono, poi, Agilis CrossClimate e CrossClimate Camping, progettati rispettivamente per commerciali/van e case viaggianti su ruote.

Come sottolineato durante l'evento da Silvia Vergani, direttrice marketing B2C di Michelin Italia, "Il mercato degli pneumatici nel 2022 è tornato finalmente a livelli pre pandemia.

In questo quadro si registra una crescita forte e continua degli 'all season', dal 2015 a oggi aumentati di oltre il 200%. Alla base di questo successo vi sono sia le ordinanze che prevedono pneumatici invernali - marchiati m+s, ndr - per percorrere molte delle nostre strade sia l'imprevedibilità del meteo. L'offerta quattro stagioni - ha concluso - risponde alle esigenze degli automobilisti che sempre più spesso si trovano ad affrontare situazioni meteo che cambiano repentinamente, indipendentemente dalla stagione. Un'offerta che con l'introduzione delle nuove misure da 21 e 22 pollici per CrossClimate 2 Suv si amplia del 10%"..