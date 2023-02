Volkswagen ID.Buzz punta su pneumatici Hankook

Il nuovo ID.Buzz di Volkswagen si affida a pneumatici Hankook realizzati su misura. Il van elettrico nato come successore dell'iconico Bulli, monta infatti pneumatici Ventus S1 evo3 Ev, sviluppati appositamente per il primo equipaggiamento dei veicoli a batteria.

A differenza del van ID. Buzz Cargo, ordinabile con gli pneumatici entry level da 18 pollici, il van elettrico può essere anche ordinato con la versione da 21 pollici. In questa combinazione fa il suo debutto il primo pneumatico premium per autovetture Hankook con indice di carico 'Hl'.

Durante la fase di sviluppo, durata circa due anni e mezzo, gli pneumatici sono stati regolati in vista del peso totale consentito molto elevato di ID. Buzz e della dinamica di guida specifica e differente rispetto ad una autovettura.

"Hankook e Volkswagen collaborano con successo da molti anni - ha commentato Shangoon Lee, presidente di Hankook Dire Europe - e lo sviluppo degli pneumatici per la VW ID. Buzz rappresenta un ulteriore momento saliente di questa collaborazione. Siamo orgogliosi che questo veicolo che ricorda il Bulli originale, famoso in tutto il mondo, venga equipaggiato con pneumatici Hankook".

Lo pneumatico premium appositamente progettato per i veicoli elettrici è pensato per trasferire con sicurezza sulla strada la coppia motrice superiore alla media. Inoltre, lo pneumatico è caratterizzato da una spiccata stabilità, grazie ad una carcassa a doppio strato realizzata appositamente con una fibra ad alte prestazioni che combina stabilità e peso ridotto.

Il Ventus S1 evo3 Ev pesa quindi relativamente poco rispetto alle sue dimensioni. Ci sono inoltre i vantaggi del design del battistrada che garantisce il comfort acustico. Di conseguenza, le emissioni acustiche di per sé molto basse nei veicoli elettrici diminuiscono ulteriormente in modo significativo.