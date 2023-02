Lexus RZ è più comoda e dinamica con il Direct4

Si chiama Direct4 ed è la nuova tecnologia esclusiva di Lexus per incrementare comfort e piacere di guida del suv RZ. Il sistema di controllo intelligente della trazione integrale - si legge in una nota della Casa - regola automaticamente la distribuzione della forza motrice tra gli assi elettrici anteriori e posteriori in pochi millisecondi, e si adatta rapidamente alle condizioni di guida. In pratica, la trazione e l'aderenza vengono massimizzate quasi istantaneamente, in maniera decisamente più rapida dei sistemi meccanici. Questo dispositivo, inoltre, è capace di gestire automaticamente la forza frenante su tutte e quattro le ruote in base al coefficiente di attrito con il suolo, fornendo un contributo significativo all'efficienza energetica del veicolo a batteria.



Con il Direct4 gli uomini Toyota sono riusciti a conferire all'auto un grande controllo del beccheggio, limitando i trasferimenti di carico in accelerazione ed in frenata con conseguente beneficio per gli occupanti. In questo modo, il guidatore può contare su di una visuale più stabile, mentre viene incrementato il comfort nella zona posteriore della vettura. Grazie all'apporto del Direct4 l'accelerazione risulta potente e fluida, migliora la trazione in accelerazione e in presenza di superfici scivolose, e si ottiene una migliore stabilità in curva, oltre ad una frenata decisa e sicura.