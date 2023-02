Gli algoritmi al servizio del noleggio firmato Horizon

Il noleggio a lungo termine firmato Horizon Automotive punta anche sugli algoritmi. L'azienda ha infatti annunciato l'attivazione sul proprio portale web di due strumenti per il noleggio a lungo termine e basati su algoritmi proprietari, sviluppati dal reparto interno di ricerca e sviluppo, che permettono di comparare l'offerta Nlt con quella dell'acquisto in proprietà.

Horizon Index 2 e Super Index, a disposizione dei clienti, rappresentano una risorsa realistica per scegliere la migliore opzione di mobilità alternativa all'acquisto. "Attraverso Horizon Index 2 e Super Index - ha dichiarato Luca Cantoni, Ceo del Gruppo Horizon Automotive - è ora finalmente possibile valutare in maniera chiara e completa i vantaggi in termini di convenienza della nostra formula di noleggio a lungo termine, per comprendere su quali modelli quest'ultimo può risultare più vantaggioso rispetto all'acquisto".

"Sono due strumenti accurati e innovativi - ha continuato Cantoni - frutto di importanti investimenti e di una conoscenza concreta del mondo automotive, che si basa sul rapporto consolidato ed inclusivo di Horizon con i dealer, un pilastro del nostro modello di business".

Lanciato lo scorso marzo, Horizon Index 1 è stato il primo strumento presentato dalla società e permette di confrontare il canone Horizon con i canoni pubblicati online. È stato costruito su un sistema di data scraping che analizza tutti i canoni presenti sul web, per lo stesso modello e la stessa versione, con le medesime caratteristiche contrattuali (km, durata e anticipo) dell'offerta pubblicata sul portale di Horizon.

Horizon Index 2 compie un ulteriore passo avanti e si basa su un algoritmo con valori multipli certificati da fonti Aci, listini ufficiali e dati forniti dai concessionari, soci e partner Horizon. Questo strumento analizza i costi relativi all'acquisto e mantenimento di ogni modello pubblicato sul sito Horizon, confrontandoli con il rispettivo canone di noleggio a lungo termine. Horizon Super Index raccoglie invece gli esiti ottenuti da Horizon Index 1 e Horizon Index 2 e li mette a confronto.