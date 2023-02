Ferrari brevetta la cabriolet trasformabile da 4 a 2 posti

Due brevetti che Ferrari ha appena depositato presso l' United States Patent and Trademark Office (Uspto) svelano che la Casa di Maranello sta lavorando sul futuro dei suoi modelli scoperti, e in particolare delle cabriolet.

Lo scorso 19 gennaio Ferrari ha registrato la pratica US 2023/0012605 A1 che descrive una soluzione che permette di trasformare rapidamente una cabriolet quattro posti in una biposto, o viceversa.

Secondo quanto sostiene un articolo di CarBuzz, questo sistema - basatosi su un sistema che modifica senza interventi manuali l'assetto dei sedili posteriori e del pannello tra abitacolo e bagagliaio permette, agendo su un pulsante, di cambiare il look della vettura e soprattutto di variarne l'aerodinamica.

In pratica è possibile abbandonare la classica rete frangivento da cabriolet (spesso ingombrante e poco pratica da installare) e utilizzare gli stessi sedili posteriori come componente che influisce sui flussi aerodinamici in abitacolo. Quando sono abbattuti gli schienali appoggiano sui cuscini e creano una superficie quasi piana che riduce al minimo la resistenza aerodinamica, conferendo alla vettura un aspetto più ordinato ed elegante, Se a bordo della cabriolet Ferrari devono viaggiare due passeggeri in più, il meccanismo riposiziona gli schienali e crea nuovamente la seconda fila di sedili. Questa particolare configurazione offre molteplici vantaggi Innanzitutto in termini di peso. Inoltre, l'idea dell'abitacolo trasformabile migliora l'efficienza aerodinamica e il confort, e può incrementare l'autonomia dei modelli elettrici.

Un secondo brevetto è relativo ad un meccanismo che consente di caricare oggetti di grandi dimensioni a bordo di un'auto scoperta quando si viaggia con il tetto abbassato e lo spoiler in posizione, un modo dunque per migliorare potenzialmente la funzionalità nei modelli che seguiranno la Portofino.