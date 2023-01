L'aerodinamica è legge per la nuova Peugeot 408

L'efficienza è stata al centro del lavoro delle equipe Peugeot in tutte le fasi di progettazione e sviluppo di Nuova 408 per ridurre i consumi e limitare le sue emissioni di CO2. È stata rivolta una particolare attenzione all'aerodinamica per migliorare il bilancio energetico. Tutte le parti della carrozzeria come paraurti, deflettori, diffusore, montanti della carrozzeria, retrovisori, carenature sottoscocca e altro, sono state ottimizzate grazie alla stretta collaborazione fra i designer e gli esperti di aerodinamica. Una collaborazione che fa eco al lavoro svolto dalle squadre del design e dell'ingegneria in occasione della creazione dell'Hypercar 9X8.

Un esempio è rappresentato dal design dei cerchi che consente una maggiore efficienza aerodinamica e contribuisce in modo significativo alla prestazione generale dell'automobile. Per migliorare il comfort correlato alle vibrazioni, la rigidità della scocca è stata ottimizzata mediante l'incollaggio degli elementi strutturali. Il tutto si traduce nella tenuta di strada e nel comfort di marcia di categoria superiore. Garantita anche la maneggevolezza in città, grazie ad un raggio di sterzata tra i marciapiedi di 11,18 m.

Nuova Peugeot 408 può essere equipaggiata con pneumatici da 17 a 20 pollici, di Classe A e A+ ai fini dell'efficienza di rotolamento, senza compromettere il comportamento stradale dell'auto. L'aerodinamica contribuisce quindi anche alla funzionalità delle motorizzazioni ibride plug-in.

La batteria agli ioni di litio ha una capacità di 12,4 kWh e una potenza di 102 kW. Sono disponibili due tipi di caricatori a bordo per soddisfare tutti gli utilizzi e tutte le soluzioni di ricarica dei clienti. Di serie vi è un caricatore monofase da 3,7 kW, mentre in opzione un caricatore monofase da 7,4 kW. I tempi di ricarica stimati sono i seguenti: una Wallbox (32 A) 7,4 kW con il caricatore di bordo monofase da 7,4 kW permette una ricarica completa in 1h40. Con una presa potenziata (14 A) con il caricatore di bordo monofase da 3,7 kW, si ha una ricarica completa in 3h55. Da una presa domestica Shuko standard (8A), sfruttando il caricatore di bordo monofase da 3,7 kW si ha una ricarica completa in 7h05.

È disponibile anche una motorizzazione termica. Il motore PureTech benzina 3 cilindri 1.2 litri da 130 CV, in linea con la più recente normativa sulle emissioni, è abbinato al cambio automatico Eat8 a 8 rapporti con sistema stop & start.