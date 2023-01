Bosch e Apcoa per i parcheggi autonomi in Germania

Dopo che per il garage P6 dell'aeroporto di Stoccarda il parcheggio a guida autonoma è stato approvato per l'uso commerciale, Bosch e Apcoa stanno espandendo e installando la tecnologia in altri 15 parcheggi in Germania. Da Amburgo a Monaco di Baviera, i lavori per ampliare il sistema di parcheggio a guida autonoma, livello Sae 4, inizieranno nel 2023. Come primo passo, Bosch e Apcoa prevedono di rendere pronti fino a quattro posti auto per garage.

"Amplieremo il numero di tali posti auto - ha dichiarato Markus Heyn, membro del consiglio di amministrazione di Bosch e presidente del settore di business mobility solutions - in base al previsto aumento dei veicoli dotati di parcheggio a guida autonoma. La nostra esperienza con le stazioni di ricarica per veicoli elettrici ci mostra quanto sia importante per la crescita delle infrastrutture tenere il passo con la tecnologia".

"Insieme al nostro partner Apcoa - ha continuato Heyn - ora ci assicuriamo che sia così anche con il parcheggio a guida autonoma. Nei prossimi anni, il sistema modulare di Bosch consentirà di ampliare rapidamente il numero di posti auto dotati della tecnologia infrastrutturale fino a 200 posti auto in ciascuna delle 15 sedi". L'accordo quadro firmato da Bosch e Apcoa è il primo passo verso il lancio sul mercato mondiale. L'obiettivo è quello di dotare diverse centinaia di parcheggi in tutto il mondo di automated valet parking negli anni a venire.

"La Germania è solo l'inizio - ha detto Claudia Barthle, che dirige le vendite globali di software e servizi nella divisione Cross-Domain Computing Solutions di Bosch ed è responsabile della partnership con Apcoa - e ci aspettiamo di essere presto in grado di implementare gradualmente il parcheggio autonomo anche in altri paesi del mondo, una volta approvate le relative leggi".