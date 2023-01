L'abitacolo della nuova Peugeot 408 punta sul comfort

Progettata come Fastback alto di gamma di segmento C, la nuova Peugeot 408 offre una vasta gamma di equipaggiamenti pensati per il piacere di viaggiare e della mobilità.

I sedili anteriori sono stati pensati per essere particolarmente confortevoli e hanno ottenuto il la certificazione Agr (Aktion für Gesunder Rücken) conferito da un'associazione tedesca indipendente, composta da esperti di ergonomia e di salute della colonna vertebrale. Questo riconoscimento premia l'ergonomia e l'ampiezza delle regolazioni dei sedili anteriori.

I sedili possono essere dotati di regolazioni elettriche a 10 vie con due possibili memorizzazioni per il guidatore e di regolazioni elettriche a 6 vie per il passeggero. Dispongono anche di un sistema di massaggio pneumatico a 8 tasche con 5 diversi programmi e della funzione di riscaldamento.

Il design dei sedili è poi stato pensato per valorizzare la qualità dei materiali adottati: tessuto mélange, tessuto a maglia tecnico, Alcantara, pelle imbottita e Nappa colorata.

Sulle versioni GT, i sedili presentano una firma con un filo di colore Adamite che evidenzia la plancia, i pannelli delle porte e le parti imbottite della console.

Tra i sedili anteriori, l'arco della console centrale si prolunga fino a un vano dedicato alla ricarica wireless dello smartphone. Il resto della console è dedicato ai vani portaoggetti e alla praticità, con un bracciolo, due prese Usb C (ricarica e ricarica/dati), due porta bicchieri di grande diametro e numerosi vani portaoggetti per un volume che arriva fino a 33 litri. Lo spazio posteriore è particolarmente generoso grazie al passo lungo 2,79 metri, che fa della nuova 408 la vettura Peugeot con il maggiore spazio per i passeggeri posteriori, con 188 mm a disposizione per le ginocchia. Il vano per i piedi offre ai passeggeri posteriori lo spazio per allungare le gambe sotto i sedili della prima fila. Il bagagliaio è spazioso e con entrambi gli schienali posteriori ribaltati la capacità di carico passa da 536 a 1.611 litri (compresi 36 litri di stoccaggio del vano sotto il tappetino del vano bagagli nelle versioni con motore termico). Sempre col divano ribaltato, si può caricare un oggetto lungo fino a 1,89 metri.

All'interno di Nuova 408, l'illuminazione ambiente a Led (a scelta tra 8 colori diversi) nascosta dietro lo schermo centrale emana una luce soffusa e contribuisce all'atmosfera dell'abitacolo. La stessa luce si diffonde fino ai pannelli delle porte che, secondo i livelli di allestimento, possono essere rivestiti in tessuto, in Alcantara o realizzati con elementi in vero alluminio lavorato.

Sul fronte della qualità dell'aria interna, la nuova 408 è dotata del sistema Aqs (Air Quality System) che controlla costantemente la qualità dell'aria che entra nell'abitacolo ed è in grado di attivare da solo la funzione di ricircolo.

Sviluppato in collaborazione con Focal, il brand transalpino specializzato nell'audio, è invece l'impianto Hi-Fi Premium Focal, frutto di un lavoro di co-progettazione durato più di tre anni. Completato dal trattamento acustico digitale Arkamys, l'impianto Hi-Fi si compone di 10 altoparlanti dotati di esclusive tecnologie brevettate.