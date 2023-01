Bmw e Solid Power puntano sulle batterie allo stato solido

Tramite un accordo, Bmw Group e Solid Power hanno gettato le basi per ampliare la loro partnership. In questo modo, possono compiere attività complementari a livello di sviluppo e produzione delle nuove batterie allo stato solido, sia presso la Solid Power che negli impianti del Gruppo Bmw.

"Bmw rimane impegnata nella ricerca di batterie interamente a stato solido, una tecnologia che riteniamo abbia un potenziale significativo per il futuro", ha detto Frank Weber, membro del Board of Management di Bmw AG Development.

Inoltre, ha sottolineato l'interesse nel portare questa tecnologia sui prototipi BMW, con l'obiettivo di avviarne la commercializzazione. Ovviamente, questo comporterà una collaborazione serrata tra il personale del Gruppo BMW e quello della Solid Power per ottimizzarne i processi di produzione.

"L'ampliamento del nostro rapporto con BMW è un'ulteriore prova del fatto che entrambe le società credono nello sviluppo tecnologico di Solid Power e nel valore delle batterie a stato solido", ha commentato Jansen, ceo ad interim e presidente di Solid Power.

Una volta avviati i test nel 2023, un primo veicolo dimostrativo dotato di batterie allo stato solido dovrebbe arrivare prima del 2025.