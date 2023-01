Le novità Continental in mostra al Ces di Las Vegas 2023

Continental ha mostrato al CES 2023 di Las Vegas la sua visione della mobilità del futuro presentando le sue ultime tecnologie.

In evidenza due esempi di pneumatici sostenibili per veicoli commerciali: ContiTread EcoPlus Green e Conti Urban. Continental ha presentato anche dei moduli e dei sensori specificamente progettati per la mobilità elettrica, in grado di rendere più efficienti e sicuri i nuovi veicoli a zero emissioni. Tra questi la famiglia CV3 SoC che garantisce un minore consumo energetico e una batteria più leggera, aumetando l'autonomia dei veicoli elettrici.

Tra le soluzioni di Continental per la guida assistita c'è anche la tecnologia LiDAR ad alte prestazioni che apre nuovi orizzonti alla guida autonoma. È il primo LiDAR a lungo raggio del'industria automobilistica, progettato per guardare più lontano e reagire agli imprevisti prima di quanto sia mai stato possibile. Infine, al CES 2023 Continental ha mostrato le sue Zone Control Unit (ZCU), unità di controllo che fungono da intermediari tra Cpu, sensori, attuatori e centraline, volte a migliorare le prestazioni e la sicurezza dei veicoli elettrici.