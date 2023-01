Volvo e Polestar primi Marchi a proporre mappe Google HD

I brand scandinavi Volvo e Polestar saranno i primi al mondo a integrare la dotazione dei propri veicoli con le mappe Google HD ad alta definizione. Questa soluzione, al debutto rispettivamente su Volvo EX90 e Polestar 3, faciliterà l'utilizzo di dispositivi di guida semi autonoma nell'impiego di tutti i giorni, grazie all'interazione con le telecamere, i radar e i Lidar installati sui veicoli. Insieme, infatti, permetteranno al cervellone del veicolo di riconoscere l'ambiente circostante ed effettuare manovre di sicurezza, in attesa, in un futuro non molto lontano, di impieghi per la guida autonoma.

Le mappe Google HD includono livelli di risoluzione e di informazioni più dettagliati delle standard, con indicazioni delle linee di carreggiata e dei segnali stradali che offrono un maggior supporto ai dispositivi di bordo Pilot Assist per la guida semi autonoma di livello L2+ e L3.

"L'aggiunta di Google HD Maps nella nostra futura gamma di auto - spiega Javier Varela, vice Ceo di Volvo - segna un'espansione della nostra collaborazione strategica con Google, riflettendo il nostro impegno a lavorare con i leader della tecnologia. L'implementazione di Google HD Maps nelle nostre prossime auto ci aiuterà a offrire ai nostri conducenti un'esperienza di guida più piacevole e in futuro contribuirà all'introduzione della guida autonoma sicura".