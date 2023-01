Il robotaxi di Hyundai sta imparando dalle città

Per l'imminente lancio del robotaxi elettrico basato su Ioniq 5, Hyundai ha rilasciato un nuovo video realizzato in collaborazione con Motional. Il video illustra la tecnologia di guida autonoma di livello 4 e le caratteristiche di sicurezza del Robotaxi Ioniq 5, il cui lancio è previsto per fine 2023, in occasione della prossima edizione del CES di Las Vegas.

Il video mostra anche come proprio Las Vegas offra tutti i possibili scenari utili per i test e per la raccolta dati ai fini dello sviluppo del veicolo. Il Robotaxi viene visto utilizzare i suoi oltre trenta sensori avanzati, per una combinazione di telecamere, radar e lidar, oltre al sistema informatico di bordo per guidare in modo sicuro e semplice in un ambiente popolato da veicoli di tutte le tipologie, come limousine allungate e camion con insegne pubblicitarie, ma anche da pedoni.

Nel filmato si vede anche il Robotaxi Ioniq 5 andare a prendere alcuni passeggeri nel viale d'ingresso di un hotel affollato, sempre in maniera sicura, come farebbe un autista esperto. Dopo Las Vegas, il Robotaxi sarà lanciato anche a Los Angeles e, in seguito, in altre grandi città degli Stati Uniti e del resto del mondo.

Nell'ambito del suo programma di apprendimento permanente, il robotaxi sta già imparando a padroneggiare le strade strette e tortuose di Boston, a districarsi tra la tramvia e le piste ciclabili protette di San Diego e a gestire la guida a sinistra a Singapore.