Chrysler Synthesis: al CES 2023 l'abitacolo intelligente

Al CES 2023 di Las Vegas Chrysler mostra in anteprima l'abitacolo del futuro con il prototipo a 2 posti denominato Chrysler Synthesis. Rappresenta l'integrazione tra il design moderno e la tecnologia che consente un'interazione profonda tra auto e conducente.

Sfrutta uno schermo da ben 37,2 pollici, che si pone tra i due occupanti, un sistema multimediale in grado di apprendere le preferenze di chi è al volante, e gli aggiornamenti automatici.

Ma c'è di più, perché consente al guidatore di tenere sotto controllo il suo mondo digitale: dispositivi personali, casa, e lavoro. Con l'assistente virtuale, sfruttando un sistema di guida autonoma di livello 3, mentre è nel traffico il conducente può ricevere assistenza per pianificare ricarica, parcheggio, e persino per i servizi dell'e-commerce.

Questo concept di abitacolo è realizzato con materiali 100% sostenibili ed è privo di cromo. Inoltre, rappresenta un indizio su cosa dobbiamo aspettarci nel prossimo futuro dal brand. La casa americana nel 2025 realizzerà la sua prima vettura elettrica, ed avrà una gamma totalmente a batteria nel 2028.