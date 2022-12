Porsche illumina la notte con i fari Matrix HD

Porsche ha sviluppato nuovi fari a Led con tecnologia Matrix HD dotati di oltre 16.000 micro-Led, che possono essere controllati singolarmente tramite due chip contenuti in ogni gruppo ottico anteriore. Una soluzione che ha visto la casa tedesca depositare 25 brevetti.

Oltre alle luci diurne a 4 punti, ed alle luci di svolta statiche, il nuovo faro Porsche annovera due dei nuovi moduli Matrix HD e due moduli bifunzionali per l'illuminazione di cortesia e gli abbaglianti ausiliari.

In questo modo valorizza anche il design, visto che consente di rendere visibili anche con gli anabbaglianti e gli abbaglianti il fascio luminoso diurno.

Gli abbaglianti promettono di trasformare la notte in giorno fino a 600 metri di distanza senza infastidire gli altri veicoli. Inoltre, il fascio di luce si adatta alla situazione, con funzioni che accentuano la luminosità sulla corsia, in caso di cantiere stradale, o sfruttano gli abbaglianti adattivi nella marcia autostradale notturna.

L'incremento di prestazioni visive deriva dalla combinazione dei due moduli Matrix HD con i due moduli bifunzionali.

Nello specifico, i moduli Matrix HD generano luce diretta ad alta risoluzione, e producono essenzialmente solamente la luce necessaria alla circostanza, grazie a 32.768 pixel controllati da ogni faro.