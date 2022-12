Mazda Artisan Red, il nuovo colore premium

Mazda Motor Corporation vara Un nuovo colore speciale: l'Artisan Red Premium.

Nato per esaltare il linguaggio stilistico del Brand, il cosiddetto Kodo Design, è sviluppato mediante la tecnologia Takaminuri e sarà introdotto su alcuni modelli della gamma attuale, e nei futuri modelli di taglia grande.

L'Artisan Red Premium segue altre livree della Casa giapponese divenute caratteristiche, come il Soul Red Crystal, il Machine Grey ed il Rhodium White, ed è il quarto dei colori Takaminuri. Questa nuova colorazione arriva a dieci anni dall'uscita del Soul Red Premium, il primo di queste vernici speciali.

Nella traduzione in italiano, Takuminuri prende il significato di "colorazione artigianale"; infatti, riproduce una finitura precisa e di alta qualità, come se fosse applicata dalle mani di un abile artigiano.

L'Artisan Red Premium è un rosso dal look raffinato, più sofisticato dei precedenti colori speciali. Richiama il rosso di un vino maturo, e sottolinea la forza e la bellezza della forma mediante la luce che la colpisce.

Nello specifico, è un rosso trasparente, a grana fine brillante ma allo stesso tempo scura, che crea una grande profondità ed un elevato contrasto.

E' composto da tre strati: uno strato trasparente, uno strato colorato traslucido e uno strato riflettente/assorbente.