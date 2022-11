Volkswagen, presto eliminati difetti infotainment e volanti

I comandi touchscreen e i sistemi di infotainment delle Volkswagen presenti nelle elettriche della gamma ID e nella Golf "non sono abbastanza buoni". Lo ha ammesso Thomas Schäfer che dalla scorsa estate è diventato ceo della marca di Wolfsburg durante un incontro che ha avuto con i reporter della rivista Car al Los Angeles auto show appena concluso. "Nella fretta di creare questi modelli per essere veloci sul mercato - ha detto Schäfer - i team hanno avuto idee diverse.

Ora sappiamo cosa dobbiamo fare. Abbiamo feedback dai clienti, abbiamo riscontri dai clinic test e dai giornalisti".

Il ceo della marca Volkswagen ha affermato che gli aggiornamenti software verranno lanciati già nell'inverno 2022 mentre quelli fisici richiederanno più tempo per essere implementati. "Il nuovo hardware verrà installato entro i prossimi 18 mesi ma Il nuovo software 3.0 sta arrivando ora. Il software - ha precisato Schäfer - farà un enorme passo avanti nelle prossime settimane. Le modifiche hardware arriveranno dall'inizio del 2024, mentre i volanti rivisti sono del prossimo anno, il primo modello ad averlo sarà il nuova Tiguan". Le indicazioni sono di un ritorno dei pulsanti fisici sui volanti, una mossa simile a Apple che torna ai pulsanti per i suoi MacBook.

Per ciò che riguarda touchscreen e i controlli digitali verrà sicuramente eliminato uno dei difetti più sconcertanti, cioè la mancanza di illuminazione dei cursori capacitivi sotto il touchscreen nell'ultimo hardware MIB3. Un errore questo che impediva ai proprietari di modelli come Vw ID.4 e Cupra Formentor di vedere i controlli del volume o del riscaldamento durante la notte.