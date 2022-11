Mercedes Italia scende in pista alla Milan Games Week 2022

Da semplice forma di intrattenimento ad elemento cruciale nello sviluppo di un veicolo in pochi anni. Stiamo parlando degli e-games, protagonisti alla Milan Games Week 2022, il principale evento nazionale del settore che ospita ogni anno migliaia di visitatori. Non stupisce, quindi, che una casa automobilistica attenta alla tecnologia come Mercedes-Benz si di nuovo presente all'evento insieme a Mkers, la più importante azienda di eSport italiana.

Dal 25 al 27 novembre l’area espositiva della Stella sarà l’occasione per continuare a raccontare il binomio tra Mercedes-Benz e Mkers, consolidato attraverso numerose attività congiunte, ma soprattutto dalla Mkers Gaming House powered by Mercedes-Benz, l’arena degli eSport. All’interno dello stand gli appassionati di eSport potranno sfidarsi a bordo di due simulatori, oltre a scoprire le ultime novità dei titoli racing da console. Inoltre, il team HR di Mercedes-Benz Italia ha dedicato uno spazio ai giovani che sognano di entrare nel mondo della Stella: esclusivamente nella giornata del 26, infatti, gli HR Advisors di Mercedes-Benz Italia offriranno ai giovani presenti all’evento un incontro individuale, utile a sviluppare il proprio personal branding.

"Gli eventi legati agli eSport, al pari dei più importanti appuntamenti sportivi, fanno registrare il tutto esaurito nelle grandi arene internazionali", ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. "La nostra presenza in questo contesto è ormai affermata da diversi anni, sia a livello locale che internazionale, e ci permette di aprire una porta di accesso verso nuovi potenziali target, entrando in contatto con una grande community, unita da passione e coinvolgente entusiasmo."