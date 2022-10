Suzuki Connect: l'App per un'auto sempre connessa

Suzuki ha lanciato l’applicazione Suzuki Connect, un servizio gratuito che agevola la connettività tra smartphone e la vettura attraverso una serie di funzioni gestibili da remoto. Il servizio è attivo sulla gamma di S-Cross Hybrid, sia con motore 1.4 48 volt, sia con il 1.5 140 volt. A breve, Suzuki Connect sarà introdotto anche su altri modelli selezionati della gamma.

Scaricata l'applicazione disponibile su Android e iOS ed attivato il servizio, gli utenti potranno monitorare e ricevere notifiche sullo stato del proprio veicolo in tempo reale, bloccare e sbloccare il veicolo da remoto e visualizzare informazioni come la cronologia di guida e la posizione del veicolo parcheggiato. Inoltre, è prevista la possibilità di ricevere informazioni sulla manutenzione e notifiche di spie luminose e, nel caso in cui venga rilevato un problema, le informazioni diagnostiche principali potranno essere condivise con il concessionario Suzuki registrato, consentendo un'assistenza post-vendita rapida e completa.

Le funzioni principali sono: Notifica di stato del veicolo; Localizzatore della posizione dell’auto parcheggiata; Cronologia di guida; Avviso di geofencing e coprifuoco. L’attivazione gratuita del servizio può essere effettuata presso tutte le Concessionarie e le Officine della Rete Suzuki.