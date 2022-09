Bosch UniversalPump 18V, compressore a batteria d'emergenza

Basta un calo di appena il 20% dei valori di gonfiaggio ideali delle gomme dell'auto per ridurne la vita utile, aumentarne notevolmente l'usura e il consumo di carburante oltre a mettere a repentaglio la nostra sicurezza e quella degli altri utenti della strada. Una pratica soluzione a questo problema arriva da Bosch: con UniversalPump 18V, il nuovo compressore a batteria capace di gonfiare facilmente e in poco tempo gli pneumatici.

Il compressore è la soluzione ideale per gonfiare rapidamente e facilmente anche palloni da gioco e altri piccoli gonfiabili, come i salvagenti.

È il primo compressore a batteria del sistema 18V "Power for All" la linea che comprende tutti gli utensili più rappresentativi di ciascun segmento: oltre 40 prodotti per il fai da te, il giardinaggio e la casa. Non solo, si estende oltre la gamma Bosch con prodotti di altri brand che hanno scelto di far parte della piattaforma 18V cross-brand Power for All Alliance.

Tutti gli utensili appartenenti a questo sistema a batteria, dal martello al tagliaerba, all'aspirapolvere, funzionano con la stessa batteria al litio da 18V e un solo caricabatteria, permettendo al consumatore di risparmiare spazio e denaro e contribuire alla salvaguardia dell'ambiente. Per coloro che preferiscono avere un'alternativa più piccola e compatta da portarsi dietro, Bosch offre EasyPump, un piccolo compressorino, alimentato sempre a batteria che, grazie alle sue dimensioni contenute, può essere facilmente riposto nelle sacche per lo sport, nelle borse per bici o nel portaoggetti dell'auto.