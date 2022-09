Opel, una gamma di accessori per la nuova Astra

Una nuova gamma di accessori votati all'utilità per le nuove Opel Astra e Astra Sports Tourer.

L'offerta dedicata alle nuove arrivate della casa di Rüsselsheim comprende tanto alcuni elementi decorativi, quanto robusti sistemi di trasporto, passando per equipaggiamenti di sicurezza e soluzioni di comfort. Numerosi anche gli accessori di ricarica Opel, per consentire a chi guida Astra e Astra Sports Tourer plug-in hybrid di essere pronto ad ogni eventualità.

L'offerta comprende il cavo di ricarica Modo 3 e la relativa borsa e il Caricatore Universale con tre adattatori, ovvero spina CEE-16 (trifase) per le prese industriali (CA), spina tipo EF per le prese domestiche e spina tipo 2 per le colonnine pubbliche. Per l'abitacolo Opel Astra e Astra Sports Tourer sono poi disponibili diverse soluzioni FlexConnect per tenere tutto in ordine, come i ganci, gli appendiabiti, supporti per tablet e ancora il tavolino pieghevole. Gli attacchi FlexConnect possono essere fissati al portatutto di base, che si monta sui poggiatesta dei sedili anteriori e si può togliere con un solo gesto.

Le soluzioni pensate per trasportare biciclette e bagagli in modo sicuro, sono invece quelle dei sistemi di trasporto Opel roof box e ai portasci, porta snowboard e porta biciclette di Thule, partner Opel. Se si vuole tenere il bagagliaio di Opel Astra Sports Tourer pulito dopo una passeggiata o un giro in bicicletta nel bosco, esiste anche un pratico rivestimento del bagagliaio, con il bordo sollevato e stabile e il rivestimento antiscivolo.