Catesby Tunnel galleria del vento dove auto si muove davvero

Catesby Tunnel, galleria del vento dove l'auto si muove davvero Lungo 2,7 km permette test aerodinamici in 'atmosfera controllata'. Ci sono solo due gallerie del vento al mondo per test aerodinamici in cui l'auto invece di restare ferma ed essere investita da una corrente d'aria si muove realmente sulla strada rettilinea e consente misure in condizioni reali. Una di queste è nel Regno Unito ed ha appena iniziato ad operare confermando - dalla correlazione con i dati ottenuti nelle gallerie del vento tradizionali. Si tratta del Catesby Tunnel, una struttura di proprietà di Arp (Aero Research Partners) ricavata da un tunnel ferroviario vittoriano a doppia rotaia attraversato dalle prime locomotive a vapore nel luglio 1898. Ora che è dievntato un tunnel stradale perfettamente asfaltato le auto vi corrono fino a 190 km/h.

Il tunnel conserva ancora tracce di fuliggine dai treni a carbone, che è rimasta attaccata a molti dei circa 30 milioni di mattoni che sono stati necessari per realizzare la galleria perfettamente rettilinea lunga 2,7 km, di sezione massiccia, larga 8,2 m e alta 7,8 m. La galleria di Catesby ha chiuso ai treni nel 1966 e ora una trasformazione multimilionaria lo ha fatto diventare in una struttura di prova per veicoli all'avanguardia "Rispetto alle gallerie del vento convenzionali, questo impianto è migliore - spieg Larry Holt capo di Multimatic Motorsports - perché è reale. In una galleria del vento dove l'uso si muove su rulli, l'auto in realtà è ferma e il vento viene soffiato su di essa da un'enorme ventola e da un sistema di gestione del flusso".

È una configurazione molto sofisticata - sottolinea Holt - ma l'auto è ancora ferma e questo rende le prove non del tutto reali. Catesby facilita invece la misurazione delle prestazioni aerodinamiche di un veicolo che si muove effettivamente nel mondo reale senza che sia soggetta a influenze esterne come raffiche di vento, pioggia e altre condizioni ambientali.

Catesby offre dunque il mondo reale senza le variabili. Si tratta di 2,7 km perfetti e in atmosfera controllata".

Situato a poche miglia da Daventry, nel Northamptonshire rurale, il Catesby Tunnel si trova nella Motorsport Valley del Regno Unito e a breve distanza dalla sede britannica di Multimatic Motorsports a Brackley. Holt ha compreso il vantaggio del tunnel prima che fosse completato e ha bloccato con la proprietà dell'impianto - la Aero Research Partners - una quantità significativa del tempo disponibile a Catesby per lo sviluppo delle future auto da corsa, stradali o da pista, create da Multimatic Special Vehicle Operations.