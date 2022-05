Volvo, la ricarica è più facile con l'app aggiornata

Con l'ampliamento delle funzionalità dell'app Volvo Cars, la ricarica dei veicoli elettrice è ancora più semplice. I clienti europei di Volvo Cars che hanno acquistato un modello a trazione completamente elettrica, possono infatti ora scegliere fra un'ampia gamma di stazioni di ricarica pubbliche grazie all'integrazione della piattaforma Plugsurfing direttamente nell'app di Volvo. I possessori di una Volvo hanno quindi ora accesso a oltre 270.000 punti di ricarica in tutto il continente e oltre i confini nazionali, con la possibilità di pagare la ricarica tramite un unico portale.

L'app di Volvo Cars segnala agli automobilisti la posizione della stazione di ricarica pubblica più vicina, fornendo informazioni in tempo reale sulla disponibilità delle colonnine.

Il tutto, consente di evitare l'utilizzo di numerose app di ricarica e sistemi di pagamento diversi. "La realizzazione di prodotti di alta gamma completamente elettrici - ha dichiarato Arek Nowinski, responsabile EMEA di Volvo Cars - rappresenta solo un aspetto di un ecosistema molto più ampio, quando si tratta di favorire il passaggio dei consumatori a un'auto a trazione completamente elettrica".

Dopo una prima introduzione in Svizzera e in Italia, Volvo Cars proseguirà l'implementazione della funzionalità aggiornata nella maggior parte dei mercati europei nel periodo compreso tra oggi e la fine del 2022.