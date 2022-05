Skoda avvia la produzione di batterie in Repubblica Ceca

Nel sito produttivo Skoda di Mladá Boleslav, in Repubblica Ceca, è iniziata la produzione delle batterie per i veicoli completamente elettrici basati sulla piattaforma modulare elettrificata (MEB) del Gruppo Volkswagen.

Ciò rende lo stabilimento dell'azienda automobilistica la principale struttura per la produzione di batterie MEB in Europa, al di fuori della Germania.

Nella nuova linea di produzione, circa 250 collaboratori assembleranno più di 250.000 batterie all'anno. Queste ultime, oltre che sulle vetture elettriche Škoda, verranno installate anche sui modelli MEB di Volkswagen, Audi e SEAT, in attesa che venga completato lo sviluppo del sito spagnolo dedicato alle batterie. Michael Oeljeklaus, Membro del Board di Skoda Auto per Produzione e Logistica, afferma: "Oggi è un giorno davvero speciale per Skoda Auto: avviando la produzione dei sistemi di batteria MEB, realizziamo ora nel cuore dell'azienda una componente chiave. Ciò significa che abbiamo raggiunto un altro importante traguardo verso la nostra vincente transizione all'elettromobilità. Vorrei ringraziare tutto il team che ha lavorato molto duramente negli ultimi mesi per mettere in funzione questa nuova linea di produzione.

Abbiamo investito circa 130 milioni di euro e possiamo produrre più di 250.000 batterie MEB all'anno, per i modelli elettrici di ŠKODA e per quelli degli altri brand del Gruppo. Il nostro obiettivo è chiaro: dal 2030 vogliamo produrre veicoli elettrici e componentistica dedicata in tutti e tre i nostri stabilimenti boemi".

Il quartier generale della casa Boema è al momento l'unico sito europeo di produzione per i pacchi batteria al di fuori della Germania. La versione più piccola con otto moduli ha una capacità di 55 kWh e la versione media con nove moduli immagazzina fino a 62 kWh. La batteria più grande con 12 moduli vanta una capacità di 82 kWh. Oltre ai moduli, ognuno dei quali contiene 24 celle, le componenti di una batteria MEB includono un alloggiamento per la batteria con un sistema di raffreddamento integrato e le dovute connessioni elettriche.