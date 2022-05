LoJack, piattaforma telematica semplifica gestione veicoli

Prevenire i malfunzionamenti delle vetture e mettere i venditori in condizione di supportare i clienti nel migliore dei modi attraverso un'attività di manutenzione predittiva e un'assistenza mirata. Sono queste le principali novità integrate nella piattaforma telematica per i dealer SmartDealer 4.0, targata LoJack Connect e presentate da LoJack e Gruppo CalAmp, società leader nelle soluzioni telematiche per la mobilità e nel recupero dei veicoli rubati, in occasione dell'Automotive Dealer Day, in corso a Verona in questi giorni a Verona.

La piattaforma è caratterizzata da nuove soluzioni hi-tech, studiate su misura per i concessionari e che consentono ai dealer di rivoluzionare il proprio approccio, trasformandosi da fornitore statico di beni e servizi a partner dinamico del cliente, in grado di rafforzare tutti gli aspetti relativi alla sicurezza, alla manutenzione e gestione del proprio veicolo nella vita di tutti i giorni.

Grazie alle novità introdotte, la piattaforma SmartDealer di LoJack Connect si evolve in modo significativo con una serie di funzioni aggiuntive. Il dealer può ora rilevare in tempo reale il malfunzionamento di un'auto, rilevando l'accensione della spia di guasto sul cruscotto della vettura stessa, e così contattare il cliente immediatamente. Attraverso il collegamento all'OBDII, il dealer può verificare costantemente quanti chilometri restano da percorrere al veicolo prima della prossima manutenzione. Attraverso la piattaforma SmartDealer 4.0, inoltre, il concessionario può organizzare al meglio e in modo mirato efficaci campagne promozionali e azioni di marketing diretto.

La piattaforma SmartDealer, arricchita da queste tre novità, offre al concessionario un'opportunità semplice da usare ed efficace, per generare profitto dopo la vendita dell'auto e per organizzare le attività in modo mirato, sulla base di dati certi provenienti da un monitoraggio costante e continuo sui veicoli, effettuato grazie al dispositivo telematico installato a bordo che raccoglie ed elabora informazioni sullo stato di salute dell'auto e le presenta in modo chiaro su una piattaforma web dedicata.

"Con SmartDealer 4.0 - ha dichiarato Nicola Mannari, Sr Sales Director di LoJack Italia - offriamo la possibilità ai concessionari di avere accesso in tempo reale a molteplici informazioni relative alla vita quotidiana del veicolo, utili per offrire tempestivamente indicazioni ed eventualmente l'assistenza necessaria al cliente generando ingressi nel proprio service".