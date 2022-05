Lexus UX Hybrid, novità tra tecnologia e design

Nuovi aggiornamenti per Lexus UX Hybrid tra novità stilistiche, connettività e un nuovo allestimento esclusivo. Lanciato nel 2019, il crossover urbano costruito sulla piattaforma globale GA-C Lexus, beneficia ora dei nuovi sistemi multimediali Lexus, con una risposta più veloce, un funzionamento più intuitivo incentrato sull'uomo e migliori funzionalità. A seconda del livello di equipaggiamento, i modelli sono dotati di display da 8 o 12,3 pollici, con tecnologia touchscreen che sostituisce il precedente controllo trackpad. I nuovi display sono stati spostati di 143 mm in avanti sul cruscotto, portandoli più vicini al guidatore per un funzionamento più semplice.

La potenza di calcolo significativamente aumentata garantisce risposte ai comandi più rapide, mentre la navigazione 'sempre connessa' basata su cloud è standard, dando accesso a informazioni in tempo reale su strade e traffico per una più facile pianificazione del viaggio. Il sistema da 12,3 pollici ha la navigazione incorporata, quindi il funzionamento è disponibile nelle aree in cui la connessione al cloud non è utilizzabile.

Il nuovo sistema di riconoscimento vocale include la possibilità di usare l'assistente di bordo 'Hey Lexus'. Questo rende più facile l'uso dei comandi vocali per fare telefonate, azionare i controlli audio e del clima e cercare in rete.

L'integrazione degli smartphone tramite Apple CarPlay (connessione wireless) o Android Auto (connessione cablata) è sempre di serie e, per una maggiore comodità, gli aggiornamenti del software del sistema multimediale possono essere forniti over-the-air utilizzando il DCM (modulo di comunicazione dati) dell'auto.

Entra poi nella gamma UX il nuovo allestimento 'Design', caratterizzato dalle tinte bitone con sei colori disponibili in combinazione con un tetto nero a contrasto. Anche il paraurti posteriore ha un design specifico, con spoiler nero lucido sul tetto e modanature specifiche attorno ai gruppi ottici.