Auto d'epoca: SKF lancia la nuova linea di ricambi

SKF presenta sul mercato la gamma classica, una nuova linea di ricambi studiata per mantenere perfettamente in funzione le auto d'epoca senza stop e in totale sicurezza. L'offerta consiste in kit completi di cuscinetti per ruote che comprende anche gli accessori, corredata di istruzioni di montaggio per una riparazione professionale. I kit sono forniti in una confezione di alta qualità progettata per garantire una protezione ottimale dei componenti: l'imballaggio, infatti, comprende anche strati protettivi personalizzati a seconda del diametro del cuscinetto. All'interno si trova anche il certificato di autenticità SKF che dimostra che i prodotti hanno superato i test di controllo qualità dell'azienda.

Inoltre, sulla confezione è presente un QR code, che consente di accedere a tutte le informazioni del kit, oltre a uno spazio dedicato al timbro del meccanico, alla data di riparazione e al chilometraggio, per una completa tracciabilità della riparazione. La catalogazione della nuova linea di ricambi contiene un collegamento preciso alle vecchie applicazioni di primo equipaggiamento per un'identificazione rapida e sicura delle parti. Inizialmente, la nuova gamma classica comprenderà 40 kit, coprendo modelli esclusivi e iconici come Jaguar E-Type e Lancia Fulvia, ma sarà ulteriormente ampliata nei prossimi mesi. "I veicoli classici sono molto apprezzati dagli appassionati e noi condividiamo questa passione. Ecco perché siamo entusiasti di lanciare questa nuovissima gamma che è un'estensione naturale della nostra offerta di cuscinetti ruota premium. I proprietari di auto d'epoca meritano prodotti di alto livello per prendersi cura di questi veicoli che rappresentano dei veri pezzi di storia", ha dichiarato Christophe Laurans, Product Line Manager Chassis.