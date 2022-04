Peugeot 308, con Focal 'suona' come un concerto

Per la Nuova Peugeot 308, il suono a bordo è garantito da Focal per un esperienza acustica di alta qualità. Il marchio specializzato in suoni di alta precisione è infatti quello che firma l'impianto Hi-Fi Premium della nuova arrivata della casa de Leone, risultato di un lavoro di progettazione comune ai due marchi e durato oltre quattro anni.

L'idea alla base del progetto comune, quella di associare il piacere della nitidezza di ascolto a quello della guida di alta qualità.

Per raggiungere l'obiettivo, le squadre di lavoro di Peugeot e Focal hanno lavorato insieme per definire il posizionamento ideale di ogni singolo altoparlante all'interno dell'abitacolo, per offrire a tutti i passeggeri un'immersione sonora il quanto più fedele possibile. Lo studio ha incrociato le varie competenze per garantire la migliore resa sonora all'interno dell'abitacolo. Nessun dettaglio è stato lasciato al caso, fino alla struttura del bagagliaio che integra il subwoofer.

La collaborazione tra le due case è iniziata nel 2014 e si è concentrata in un primo tempo sulle concept car, per poi essere estesa ai veicoli di serie della gamma Peugeot, da 2008 a 3008, passando per 5008, 508 e 508 SW. L'impianto Hi-Fi Premium Focal di Nuova Peugeot 308 si compone di 10 altoparlanti con tecnologie brevettate, tra i quali anche i 4 tweeter TNF a cupola invertita in alluminio e un subwoofer ovoidale con tecnologia a tripla bobina Power Flower, ai quali son abbinati un nuovo amplificatore a 12 vie da 690W (tecnologia classe D potenziata) supportato dall'elaborazione digitale del suono Arkamys.