Continental: pneumatici di primo equipaggiamento per Kia EV6

Sono i nuovi PremiumContact 6 e CrossContact RX di Continental i pneumatici di primo equipaggiamento per la full electric Kia EV6. In diversi Paesi, poi, i proprietari di Kia EV6 potranno scegliere un'ampia gamma per l'utilizzo estivo, invernale e all season, come l'AllSeasonContact. Progettati appositamente per una guida sicura e confortevole, i PremiumContact 6 offrono una bassa resistenza al rotolamento, aiutando così la Kia EV6 a raggiungere un'autonomia maggiore.

La speciale mescola del battistrada utilizzata nei PremiumContact 6 è ottimizzata per la sicurezza e per le prestazioni di frenata sul bagnato, mentre il design garantisce la stabilità in curva e la trasmissione della forza laterale. Le scanalature circonferenziali asimmetriche contribuiscono alla maneggevolezza e alla reattività, così come alla precisione di sterzata sia sull'asciutto che sul bagnato. A questo proposito, la versione del PremiumContact 6 utilizzata sulla Kia EV6 ha ottenuto il massimo punteggio per l'aderenza sul bagnato (etichetta A) nell'etichettatura europea per pneumatici.

Con il CrossContact RX, Continental ha sviluppato invece un pneumatico crossover ad alte prestazioni caratterizzato dalle proprietà di frenata e maneggevolezza anche su terreni accidentati. Lo speciale disegno del battistrada fornisce una protezione aggiuntiva contro i danni provocati da rocce e sassi, mentre i fianchi sono progettati per uno sterzo reattivo e preciso.

Le versioni dei pneumatici PremiumContact 6 e CrossContact RX scelte per la Kia EV6 sono anche dotate di tecnologia ContiSilent, che riduce fino a 9dB il rumore di rotolamento percepito come particolarmente fastidioso all'interno dell'abitacolo, grazie a uno strato di schiuma poliuretanica antivibrazione posto sulla superficie interna del pneumatico.