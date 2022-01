Nokian, Hakkapeliitta R5 è pneumatico per aderenza estrema

È pensato per garantire la massima sicurezza possibile anche nei cibi di clima improvvisi, il nuovo pneumatico Hakkapeliitta R5 che Nokyan Tyres ha presentato oggi.

In versione per autovetture e per SUV e crossover, i nuovi arrivati della casa sono fatti per offrire sicurezza senza compromessi e caratteristiche di guida intelligente tutti i giorni nel periodo invernale. La combinazione di fattori alla quale hanno puntato in Nokian è quella composta da aderenza invernale, silenziosità e comfort di guida. Speciale 'new entry' in questa famiglia di prodotti è l'Hakkapeliitta R5 EV, una versione dedicata ai veicoli elettrici e ibridi.

"Il nostro obiettivo - ha dichiarato Reija Laaksonen, Head of Global Marketing di Nokian Tyres - è quello di aiutare le persone a guidare in modo più intelligente, in sicurezza e in modo sostenibile. Tutto questo di traduce nel concetto di 'affidabilità attraverso il design' che guida il lavoro in Nokian Tires. Il nuovo Hakkapeliitta R5 è stato pensato basandosi sul clima nordico, che può cambiare da +10 a -10 in un giorno, anche a causa dei mutamenti climatici".



Guarda le fotoHakkapeliitta R5

Inserito nella nuova gamma di pneumatici invernali non chiodati, Hakkapeliitta R5, è concepito per offrire un'aderenza sul ghiaccio senza precedenti, ma anche comfort e caratteristiche di guida green appositamente progettate per l'inverno nordico. Le proprietà di sicurezza invernale dei nuovi prodotti sono il risultato di un nuovo design del battistrada, di innovazioni come le nuove particelle per l'aderenza, di test rigorosi e di una ricerca continua. "La nostra missione - hanno commentato ancora da Nokian Tyres - è garantire un viaggio sicuro e senza sorprese in tutti i giorni d'inverno. Le condizioni atmosferiche possono essere imprevedibili e rischiose, ma gli pneumatici non possono esserlo".

La nuova gamma di prodotti Hakkapeliitta R5 è composta da una selezione completa di oltre 160 prodotti. Con misure che vanno da 14 a 22 pollici, l'Hakkapeliitta R5 è offerto nelle categorie di velocità Q (160 km/h), R (170 km/h) e T (190 km/h). La maggior parte dei prodotti è contrassegnata come XL per la massima capacità di carico possibile in quella misura. La selezione sarà disponibile nell'autunno 2022 e i principali mercati saranno i Paesi scandinavi, la Russia e il Nord America.