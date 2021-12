Bosch: massima tutela dell'ambiente con eXtra Ricambisti

Contribuire alla compensazione nell’atmosfera delle emissioni di CO2 piantando alberi in zone deforestate in Italia: è uno degli obiettivi di eXtra Ricambisti, la terza edizione del programma di fidelizzazione di Bosch Automotive Aftermarket attiva fino a dicembre 2022. Acquistando almeno un motorino d’avviamento o un alternatore della gamma Bosch Exchange tra l’1 e il 31 dicembre 2021, i Ricambisti Partner contribuiranno alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela del paesaggio e della biodiversità nella nostra penisola. La campagna di Bosch Automotive Aftermarket sostiene “Regala un albero”, il progetto di salvaguardia ambientale attivo in Italia. Grazie agli acquisti effettuati dai Ricambisti Partner nel mese di dicembre 2021, infatti, Bosch contribuirà alla piantumazione di alberi nel territorio della Sila, in Calabria, tra aprile e luglio 2022. Al termine della campagna, verrà poi svolta un’estrazione finale tra i Ricambisti Partner aderenti all’iniziativa che avranno la possibilità di aggiudicarsi diversi premi “Green”, come e-bike, monopattini elettrici e tende da campeggio. I prodotti coinvolti nella promozione sono quelli della gamma motorini di avviamento e alternatori rigenerati Bosch Exchange.

La rigenerazione, a differenza della produzione di componenti nuovi, richiede una minore quantità di materiale e di energia, riducendo così l’impatto ambientale. I motorini d’avviamento e gli alternatori rigenerati di Bosch soddisfano gli stessi standard dei ricambi originali e vengono sottoposti a rigorosi test funzionali e di qualità. In questo, modo si assicura un'alternativa di alta qualità e affidabilità a prezzi più contenuti e per tutte le riparazioni, sia di auto sia di veicoli commerciali. Per partecipare al programma eXtra Ricambisti basta compilare il modulo di registrazione sul sito www.extra-ricambisti.it e indicare fino a un massimo di tre Distributori Bosch presso i quali si acquistano abitualmente i ricambi Bosch. La gamma dei ricambi del programma eXtra Ricambisti, oltre che da motorini d’avviamento e alternatori, è composta da: sistemi frenanti, tergicristalli, sistemi diesel, cinghie e kit, batterie, sistemi sterzanti, illuminazione, bobine, sonde lambda, misuratori massa aria, sistemi benzina, candele e candelette, filtri e comfort. Acquistando i ricambi Bosch, i Ricambisti hanno la possibilità di accumulare punti e ricevere premi esclusivi per la casa, il lavoro e il tempo libero.