Citroën: massimo comfort con C4 e C5 Aircross Hybrid Plug-in

Stile distintivo e massimo comfort sono caratteristiche impresse a fondo nel Dna di Citroen.

Caratteristiche che emergono prepotentemente nella stagione invernale, dove le innovazioni introdotte di recente dalla casa francese risultano particolarmente efficaci. Stiamo parlando, in particolare, delle sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi (Progressive Hydraulic Cushions) e dei sedili comfort Advance riscaldabili. Le prime, in grado di conferire, il tipico effetto "tappeto volante" in grado di filtrare al meglio le sollecitazioni del fondo stradale.

I modelli dotati di serie delle sospensioni idrauliche sono Nuova Citroën C4, Nuova Citroën ë-C4 Elettrica, Suv Citroën C5 Aircross e Suv Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In. I sedili riscaldabili sono di serie anche su Citroën C3 e C3 Aircross, oltre ai modelli citati. Ampi ed avvolgenti sono imbottiti con una schiuma poliuretanica ad alta densità, sia sullo strato superficiale che nella parte strutturale più interna, per un elevato comfort posturale ed un buon sostegno anche nei lunghi viaggi.

In prossimità del periodo invernale, il comfort garantito da queste innovazioni viene potenziato da altre funzionalità come il precondizionamento dell'abitacolo, disponibile sui modelli 100% elettrici ed ibridi plug-in della gamma Citroën, che consente di ottenere una confortevole temperatura di circa 21°C ancora prima di salire a bordo della vettura. Questa funzione si può impostare da remoto direttamente sullo smartphone grazie alla App MyCitroën ed è molto vantaggiosa sia in termini di comfort a bordo che di risparmio energetico.

La App MyCitroën, compatibile con gli smartphone iOS e Android, funziona come un vero telecomando per precondizionare l'abitacolo prima di intraprendere il proprio viaggio e senza ridurre il livello di carica della batteria e l'autonomia, se l'auto è collegata alla rete elettrica. Inoltre, l'applicazione offre la possibilità di programmare questa funzione in modo che entri in azione automaticamente in base alla pianificazione impostata dal cliente.

In particolare il precondizionamento programmato risulta molto utile se impostato quotidianamente e sempre allo stesso orario: ogni volta che si entra nell'abitacolo, si viene accolti in un ambiente confortevole, già alla temperatura ideale per affrontare il proprio viaggio. Tra i modelli che possono beneficiare del precondizionamento ci sono Nuova Citroën ë-C4, Nuovo ë-Berlingo, Citroën ë-SpaceTourer e Citroën ë-SpaceTourer Business e SUV C5 Aircross Hybrid Plug-In.

Un altro equipaggiamento molto utile quando inizia a fare freddo è il volante riscaldabile, disponibile su Nuova Citroën C4 e Nuova ë-C4 Elettrica (in opzione o di serie a seconda del modello e della versione).