Pirelli e Geotab insieme per supporto a settore commerciale

Pirelli e Geotab, azienda leader mondiale nell'IoT e nel trasporto connesso, annunciano una collaborazione internazionale per supportare il settore del trasporto commerciale nel migliorare l'efficienza operativa e la sostenibilità. Riduzione dei costi di gestione relativi ai pneumatici, del consumo di carburante e delle emissioni sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso il prossimo utilizzo di Pirelli CYBER Fleet all'interno dell'offerta di applicazioni del Marketplace di Geotab partendo dai principali mercati europei, per estendersi progressivamente negli Stati Uniti, in Canada e in Brasile.

Pirelli CYBER Fleet offre soluzioni per l'ottimizzazione della gestione di tutti i pneumatici delle flotte attraverso un sensore posto all'interno dei pneumatici che rileva la pressione e la temperatura degli stessi. Questi dati vengono rilevati da un'App presente su tablet o smartphone e inviati alla piattaforma digitale di Geotab, MyGeotab, semplificando l'ispezione giornaliera dei veicoli e il controllo pneumatici.

Questa soluzione integrata consente di monitorare da remoto l'efficienza del mezzo, prendere visione di eventuali anomalie per programmare in modo efficiente gli interventi di manutenzione. La collaborazione tra Pirelli e Geotab, grazie alla tecnologia CYBER Fleet di Pirelli, consente di monitorare in maniera efficiente lo stato dei pneumatici aiutando i clienti ad aumentare la produttività della flotta, favorendo maggiore sicurezza per le persone e per le merci, e incrementando il periodo d'impiego del veicolo.