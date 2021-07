Cupra Born, abitacolo in '3D' a prova di sensi

Una ricerca sul design per rendere l'abitacolo a prova di 'sensi', quella fatta dal team Cupra per la nuova arrivata Born.

"Tutti i sensi - ha raccontato Francesca Sangalli, responsabile del team Color&Trim Concept&Strategy di Cupra - vengono risvegliati quando entri nell'abitacolo di Cupra Born".

L'obiettivo principale del team di Interior Design era quello di creare uno spazio con il DNA del brand che risvegliasse un'esperienza nuova, come un abitacolo che potesse essere sentito e vissuto in tre dimensioni.

Il team di Design CUPRA ha combinato novità tecnologiche con l'uso di colori e texture per creare un abitacolo in movimento.

"Abbiamo tenuto un approccio neutro verso i colori, giocando e intensificando gli effetti e le texture con l'uso di tecniche parametriche" ha raccontato ancora Francesca Sangalli e così, per esempio, sulle sedute blu sono stati creati effetti 3D, con micro perforazioni che rivelano il colore rame sotto la superficie. Questa tecnica laser ci ha permesso di dare movimento al sedile. È tutto tranne che un effetto grafico statico; si sposta, crea sfumature verso l'interno e l'esterno".

Cuciture decorative in tinta sui sedili e sulle portiere completano i numerosi dettagli. La tecnologia parametrica è stata utilizzata anche su altri materiali come quelli che compongono il cruscotto, stavolta con dei rilievi in gradazione, creando la stessa impressione di movimento. "Volevamo creare molti effetti 3D - ha aggiunto Sangalli - per accrescere il valore di tutti gli elementi e per creare una connessione concettuale tra di loro".

Oltre alle tecniche all'avanguardia, spicca anche l'utilizzo di nuovi materiali sia nei sedili, sia nel resto degli interni.

"L'abitacolo è decisamente equilibrato - ha spiegato ancora Francesca Sangalli - e i sedili sono realizzati in materiali sostenibili. Fin dalla versione di ingresso di Cupra Born sono in tessuto Seaqual Yarn, grazie a un progetto che ricava materiali tessili da materiali di riciclo raccolti dal mare. spiega Sangalli. È stata utilizzata anche Dinamica, una microfibra riciclata di origine ecologica". Lo spazio interno si distingue anche per la spaziosità, grazie all'integrazione di diverse funzioni nel sistema di infotainment da 12" e all'aggiunta di un display da 5,3" dietro al volante, in sostituzione dei display tradizionali. C'è anche l'head-up display con realtà aumentata, ovvero un proiettore che mostra informazioni su velocità, assistenti alla guida e indicazioni stradali durante la guida.